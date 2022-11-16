لنزهة آمنة.. مختص يوضح لـ”أخبار 24″ المتطلبات اللازمة أثناء “التخييم وكشتات البر”

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يستعد محبو التخييم وطلعات البر لبدء هوايتهم مع دخول فصل الشتاء، غير أن بعضهم قد يواجهون مصيراً مجهولاً نظراً لذهابهم لأماكن غير معلومة، إلى جانب عدم أخذ بعض الضروريات.

وأوضح رئيس العلاقات العامة لفريق “إنجاد للإنقاذ” يوسف النفيعي لـ”أخبار 24” ، أن التأكد من سلامة السيارة ووجود الإطار الاحتياطي أمر ضروري، إلى جانب إخطار الأهل بالوجهة المراد التنزه فيها، والخروج بأكثر من سيارة تفادياً لعطل إحدى السيارات.

وأشار إلى أنه في الفترة الحالية يبدأ البعض بحزم الأمتعة للتنزه، مؤكداً أهمية أخذ كمية كافية من الماء بقدر 40 لتراً، ووجود حقيبة الإسعافات الأولية، وطفاية الحريق.

وبيّن أنه في حال حدوث مأزق، يجب على الفور إبلاغ الجهات المختصة أو فرق البحث والإنقاذ لتحديد الموقع، ومشيراً إلى ضرورة عدم مغادرة السيارة بعد الإبلاغ، وتشغيل إنارة السيارة في فترة الليل من أجل لفت الانتباه لمن يبحث عنه، ويسهل الوصول إليه.



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Source akhbaar24

