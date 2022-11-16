قتلى جرحى إثر هجوم مسلح استهدف أحد الأسواق المركزية في إيران

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قتل 4 إيرانيين وأصيب 10 آخرين بينهم ضابط، الأربعاء، في هجوم مسلح بمدينة إيزه بمحافظة خوزستان جنوب إيران، كحصيلة أولية.

واستهدف الهجوم السوق المركزي لمدينة إيزه جنوب إيران، كما تم إحراق مركز ديني في المدينة، وفق العين الإخبارية.

ووفق التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الأربعاء، فإن هجوما مسلحا شنه مجهولون استهدف السوق المركزي لمدينة “إيزه”، أوقع قتلى وجرحى بينهم ضابط في قوات الشرطة.

ونقل التفزيون عن مصادر أمنية في مدينة إيزه قولها إن “مسلحين يستقلون دراجتين ناريتين فتحوا النار بشكل عشوائي على المارة فيما كان يتواجدد عدد من عناصر قوات الباسيج والقوات الأمنية في السوق المركزي للمدينة”.

وأضافت المصادر الأمنية “أثناء إطلاق النار على حراس الأمن جرح حوالي 10 أشخاص بعضهم في حالة حرجة”، مشيرة إلى أن “عدد القتلى يتراوح ما بين أربعة أو خمسة أشخاص بينهم طفل وامراة”.

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Source almnatiq

