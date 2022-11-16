بيع كرة أشهر أهداف مارادونا مقابل سعر خرافي

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بيعت الكرة التي سجل بها الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، هدفه الشهير في شباك منتخب إنجلترا في مونديال 1986، وذلك مقابل مليوني جنيه إسترليني.

وتولي الحكم التونسي علي بن ناصر، مسئولية إدارة المباراة في ملعب أزتيكا، وحصل على الكرة آنذاك لكنه باعها في مزاد جراهام بود، اليوم الأربعاء، وكان التقدير الأولي لها يتراوح ما بين 2.5 مليون و3 ملايين إسترليني.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البريطانية أن مارادونا سجل هدفين لا يمكن نسيانهما في تلك المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة في ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، وفي هذه اللقاء لمس دييجو الكرة بيده بشكل أثار الجدل لسنوات ليسجل الهدف الأول في شباك الحارس العملاق بيتر شيلتون، واحتسبه الحكم، والأكثر إثارة للجدل أنه نجح فيما بعد بتسجيل هدفا رائعا أطلق عليه “هدف القرن”، وبعدها سجل جاري لينكر هد تسجيل الفارق لكن المباراة انتهت بهدفين مقابل هدف.

وودعت إنجلترا البطولة بخسارتها، بينما واصلت الأرجنتين طريقها إلى النهائي، وتوجت بالبطولة بعد الفوز على ألمانيا الغربية.



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Source akhbaar24

