مران الهلال: جوانب فنية وتكتيكية.. وتدريبات التمرير السريع

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أدى فريق الهلال، صباح اليوم (الأبعاء) حصته التدريبية الأولى في مقر ناديه؛ حيث بدأ اللاعبون مرانهم في صالة الإعداد البدني.
وفرضّ الجهاز الفني تدريبات الجري على مسافات وسرعات مختلفة، قبل أن يختتم رامون دياز المران بتدريبات لياقية متنوعة بالكرة.
وأجرى الاعبون مساء اليوم حصة التدريبية الثانية ركز خلالها دياز على الجوانب الفنية والتكتيكية.
وطبق اللاعبون تدريبات التمرير السريع وتسديد الكرة على أن يؤدي الفريق مساء يوم غد مرانًا اعتياديًا.
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Source akhbaar24
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