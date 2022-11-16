مستشفى صحة الافتراضي يحقق جائزة الحكومة الرقمية كأفضل تقنية ناشئة

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حققت وزارة الصحة، ممثلةً بمستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار، جائزة الحكومة الرقمية عن فئة أفضل استخدام للتقنيات الناشئة في مجال التحول الرقمي، والمخصصة للجهات الحكومية المميزة.

جاء ذلك خلال ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الأولى، والذي يأتي تحت شعار “نحو أفق رقمي واعد” بالرياض.

وقدَمت الوزارة ممثلةً في المستشفى الافتراضي جهودًا مميزة في سبيل تقديم خدمات الرعاية الصحية الافتراضية، وتسهيل إجراءات الوصول إليها، حيث يُعد المستشفى الافتراضي إحدى المبادرات ذات الأولوية في برنامج التحول الصحي.

ويعد مستشفى صحة الافتراضي الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأكبر عالمياً من حيث عدد المستشفيات المرتبطة به، حيث بلغت أكثر من 152 مستشفى.

وأجرى نحو 13 عملية جراحة قلب عن بعد، ووصل في معدل التدخل الطبي للجلطات الدماغية إلى 33 دقيقة، كما أسهم في تقليل مكوث مرضى فشل القلب في المستشفيات بنسبة تصل إلى 40%.



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Source akhbaar24

