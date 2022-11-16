الحكومة الرقمية تكرم 7 جهات حكومية وصلت لمرحلة الإبداع

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن نتائج قياس التحول الرقمي 2022، الذي يهدف إلى الإسهام في تطوير الحكومة الرقمية، بما يتوافق مع التوجهات العالمية في التحول الرقمي وأهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين الجهات الحكومية من تحديد مدى التزامها بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي والتعرف على مدى تطور أدائها بشكل سنوي للوصول إلى حكومة رقمية متكاملة.

وأحرزت الجهات الحكومية في قياس 2022 تقدماً بنسبة 80.96% مقارنةً بما قدمته في قياس 2021 -التاسع - بنسبة 68.80%، حيث بلغت نسبة التقدم 11.57%، وحققت61 جهة لمرحلتي الإبداع والتكامل.

وكرمت هيئة الحكومة الرقمية خلال الملتقى الجهات السبع التي وصلت لمرحلة الإبداع في قياس 2022 وهي: "وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وجامعة القصيم"، كما تم تكريم الجهات الأكثر تقدماً في قياس 2022 وهي: وزارةالطاقة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا.

يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بأعمال الحكومة الرقمية وتنظيمها، وتسعى إلى تحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين جميع الجهات الحكومية، وتعزيز مكانة المملكة الرقمية الرائدة على مستوى العالم، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.