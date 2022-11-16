شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحتوي غضب حارس الزمالك ويعده بالظهور فى مباريات الكأس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - طالب الحارس الدولى محمد صبحي، لاعب نادي الزمالك الجديد، الحصول على فرصة المشاركة مع الفارس الأبيض فى الفترة المقبلة، خاصة بعدما تم إستبعاده من قائمة المنتخب المصري أمام بلجيكا، على الرغم أنه سبق له أن أنضم لمنتخب الفراعنة فى كأس الأمم، وقدم مباراة طيبة أمام المغرب فى ربع نهائي البطولة بعد إصابة أبو جبل.

ووعد المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا اللاعب بالحصول على فرصة حقيقية خلال المرحلة المقبلة، حتى يخرج من هذا المأزق، حيث أكد للاعب أنه سيمنحه فرصة للظهور بصورة أساسية مع الفريق خلال مباريات كأس مصر المقبلة، ليخلق منافسة قوية بينه وبين عواد على حماية عرين الفارس الأبيض.



صبحي يمتلك فرصة ذهبية فى الكأس

ويمتلك الحارس محمد صبحي فرصة جيدة لحماية عرين الزمالك فى الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق الأبيض سيلاقي نادي المصري فى ربع نهائي كأس مصر نهاية الشهر الجاري، ومن ثم فإن تألق اللاعب فى هذه المباراة القوية سيمنحه الأفضلية على عواد فى الفترة المقبلة، فى ظل تذبذب مستوي الأخير خلال الفترة الأخيرة.



موعد مباراة الزمالك والمصري القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره المصري يوم السبت الموافق 11/26 من نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.