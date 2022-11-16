شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى المصري ينفي تفاوضه مع نجم نادي الإسماعيلي بعد عرضه للبيع! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نفى مسئولى النادي الأهلى المصري، وجود مفاوضات مع اللاعب عبد الرحمن مجدي، نجم نادي الإسماعيلي، والذي قرر مسئولي نادي الدراويش بيعه فى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للإسباني خوان جاريدو، بعد إفتعاله العديد من الأزمات مع إدارة الفريق.

وأضاف مسئولى الفريق الأحمر أنه لا يوجد نية للتعاقد مع لاعب جناح مصري فى الفترة الحالية، خاصة أن الفريق يرصد التعاقد مع جناح أيسر من أمريكا اللاتينية فى الفترة القادمة، بجانب التعاقد مع مهاجم أفريقي شاب قوي يتم إدراجه تحت قائمة الفريق تحت السن.



سبب عرض الإسماعيلي اللاعب للبيع!

ويعد السبب الرئيسي وراء عرض اللاعب للبيع، هو مطالبة اللاعب المستمرة بالحصول على مقدم التعاقد الجديد للاعب، بعدما قام بالتجديد لقلعة الدراويش فى بداية الموسم الحالى، فى حين يطالب مسئولى الفريق اللاعب بالإنتظار، الشئ الذي لم يتقبله اللاعب بعد إعطائه شيكًا دون رصيد، ليقرر الفريق تجميده ثم بيعه للتخلص من هذا القلق.



البنك الأهلى يرصد التعاقد مع اللاعب

ويعد فريق البنك الأهلى الأقرب للحصول على خدمات اللاعب فى الفترة المقبلة، بعدما لاقي اللاعب قبولًا كبيرًا من الجهاز الفني لفريق البنك بقيادة خالد جلال، والذي يؤمن بقدرات اللاعب الكبيرة، وأنه سيمثل إضافة قوية لخط هجوم الفريق حال النجاح فى التعاقد معه.