شكرا لقرائتكم خبر عن كرواتيا تهزم السعودية وديًا قبل نهائيات كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، هزيمة ضد المنتخب الكرواتي، بهدف دون رد وديًا.

واستطاع كرامايتش، أن يمنح المنتخب الكرواتي الفوز، بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 82 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من لوكا مودريتش، بالمباراة التي أقيمت اليوم في السعودية وديًا استعدادًا لنهائيات كأس العالم.

تشكيل السعودية وكرواتيا في المباراة الودية

وبدأ منتخب السعودية اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالاله العمري، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: عبدالاله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج.

خط الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح الشهري.

بينما لعب كرواتيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ليفاكزفيتش.

خط الدفاع: ستانيستش، لوفرين، إيريتش، بيرسيتش.

خط الوسط: سيستش، بروزوفيتش، لوفرو ماير.

خط الهجوم: باسليتش، بيتكو فيتش، فالسيتش.

موعد أول مباراة للمنتخب السعودي في كأس العالم

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره في بطولة كأس العالم قطر 2022، بمواجهة الأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، يوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب لويس في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، والواحدة بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد المنتخب السعودي ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك، فيما يلعب المنتخب الكرواتي ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم بجواره كل من بلجيكا والمغرب وكندا.