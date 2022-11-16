شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة في اتحاد جدة قبل مواجهة الوصل الإماراتي وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، استعداداته لمواجهة نادي الوصل الإماراتي، وديًا في معسكر دبي.

سانتو يركز على التدريبات البدنية والتسديد في مران الاتحاد

وحرص المدرب البرتغالي التركيز على الجانب البدني خلال المران، كما ركز على التسديد والتمرير في مساحات ضيقة في إطار التحضيرات لمواجهة الوصل الإماراتي، في المباراة الودية الثانية.

وكشف نادي اتحاد جدة السعودي، عن موعد مواجهتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي، وديًا استعدادًا لاستئناف مباريات الموسم.

ويتوقف دوري روشن السعودي في الوقت الحالي، بسبب استعدادات الأخضر السعودي لخوض نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويلعب المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

موعد مباراة اتحاد جدة والوصل الإماراتي وديًا

وأكد العميد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، على أن مواجهة الوصل، ستكون يوم الجمعة المقبل عند الساعة 6:45 مساءً على ملعب زعبيل بنادي الوصل.

وقال اتحاد جدة خلال بيانه للإعلان عن تفاصيل المباراة، أن أن اللقاء سيكون مفتوحًا أمام الجماهير ووسائل الإعلام بعد سماح البرتغالي نونو سانتو المدير الفني.

ويخوض اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، معسكر في الوقت الحالي بمدينة دبي الإماراتية، أثناء توقف الدوري، حيث فاز ضد الفيحاء بهدفين دون رد، في المباراة الودية الأولى التي أقيمت على ملعب زعيبل الأحد الماضي.