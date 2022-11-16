بهدف متأخر.. “الأخضر” يخسر ودية كرواتيا قبل المونديال (فيديو وصور)

︎

.



خسر المنتخب الوطني السعودي، أمام نظيره الكرواتي بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما، الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في آخر التجارب الودية للأخضر قبل خوض غمار منافسات كأس العالم “قطر 2022”.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب اندريج كراماريتش في الدقيقة 82 من عمر اللقاء، وذلك بعد 8 دقائق من إلغاء هدف للمنتخب الكرواتي بعد العودة لتقنية الفيديو التي كشفت عن وجود حالة تسلل، والتي عادت وألغت هدفًا آخر للكروات في الدقيقة 87 بداعي التسلل.

وقدم المنتخب السعودي مباراة قوية لاسيما في الشوط الأول الذي شهد إهدار العديد من الفرص وسط سيطرة شبه كاملة للاعبي المنتخب السعودي، قبل أن يفرض المنتخب الكرواتي سيطرة نسبية في الشوط الثاني الذي لم يخلو من خطورة سعودية أبرزها تسديدة سالم الدوسري التي علت القائم.

ودخل الأخضر المباراة بتشكيلة مكونة من محمد العويس، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فراس البريكان وصالح الشهري.

ومع بداية الشوط الثاني شارك اللاعب حسان التمبكتي بدلًا من علي البليهي، فيما حل هيثم عسيري بديلًا عن صالح الشهري في الدقيقة 60، قبل أن يحل نواف العابد بديلًا عن سلكان الفرج في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 79 حل علي الحسن وناصر الدوسري وهتان باهبري بدلًا من عبدالإله المالكي، فراس البريكان ومحمد كنو.

ومن المقرر أن تطير بعثة المنتخب السعودي إلى قطر، الخميس، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم الذي ينطلق يوم الأحد المقبل.

ويستهل الأخضر مشواره في المونديال يوم الثلاثاء المقبل عندما يواجه الأرجنتين في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، قبل أن يواجه بولندا يوم 26 نوفمبر الجاري ليختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 30 من الشهر ذاته.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

