شاهد.. هدف كرواتيا في مرمى المنتخب السعودي

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حقق المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم فوزا صعب على المنتخب السعودي في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين ظهر اليوم بالعاصمة السعودية الرياضة.

سجل اللاعب كراماريتش لاعب منتخب كرواتيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82 زمن المباراة التي جمعت المنتخبين، ضمن التحضيرات النهائية قيل انطلاق كأس العالم.

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Source almnatiq

