خلال مشاركته في “بلاك هات” ..”أباغنيل” يستعرض تجربته مع عمليات الاحتيال الإلكتروني وجرائم الإنترنت

استعرض خبير الأمن السيبراني فرانك أباغنيل خلال مشاركته في فعالية “بلاك هات”، جرائم الإنترنت وسرقة الهويات، وعمليات الاحتيال الإلكتروني.

واستشهد أباغنيل الذي يعد الشخصية الحقيقية للفيلم الشهير “Catch Me If You Can”، أهم المواقف والنماذج الاحتيالية التي اطلع عليها أو تعامل معها.

كما قدم خلاصة تجربته التي أهّلته ليعمل مستشاراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لأكثر من 40 عاماً، ورفضه أن يتقاضى أجراً مقابل ذلك.

وبرز اسم أباغنيل في مكتب التحقيقات الفيدرالية لأكثر من 4 عقود، وأكثر من 14 ألف مؤسسة مالية وشركة ووكالة قانونية تستخدم برامجه لمنع الاحتيال، كما استعان به مجلس الشيوخ الأمريكي لاختبار موثوقية بطاقات الضمان الاجتماعي لكبار السن؛ تجنباً للنصب والاحتيال فيها عام 2012.

كما يعد أيقونة تحدٍّ في مجال الأمن السيبراني، بينما كتابه “Catch Me If You Can”، يمثل قصة فريدة من نوعها، تحولت إلى واحد من أشهر الأفلام العالمية التي حققت نجاحاً مبهراً.

وتعد فعالية “بلاك هات” الأكبر من نوعها بمجال الأمن السيبراني في المنطقة، حيث ينظمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وإنفورماتك، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه.





Source akhbaar24