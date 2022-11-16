انتخاب المملكة لرئاسة فريق البيانات والإحصاءات بمنظمة الجمارك العالمية

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انتخبت الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية ممثل المملكة في مجموعة العمل عبدالعزيز بن محمد العوهلي، مدير البيانات والتحليلات في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لرئاسة فريق عمل البيانات والإحصاءات في المنظمة، وذلك خلال اجتماعات المنظمة المنعقدة في مقرها الرئيس بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية معالي الدكتور كونيو ميكوريا.

ويأتي انتخاب ممثل المملكة في مجموعة العمل نظيرًا لما لمسته الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية من تميّز هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مجال البيانات والتحليلات، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة في رسم إستراتيجيات البيانات الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية ومعايير الإحصاءات وبناء القدرات؛ للوصول إلى أفضل الممارسات المرتبطة بإنتاج وتحليل البيانات، وذلك على مستوى الدول الأعضاء في المنظمة.

وشهدت اجتماعات وورش العمل التي عقدتها المنظمة استعراض الهيئة لتجربتها في منصة البيانات المفتوحة التي تُعد بمثابة نقطة مركزية تمنح المستخدمين فرصة أسرع وأسهل في الوصول وتحميل واستخدام مجموعات البيانات التي تقوم الهيئة بنشرها، حيث يستفيد من خدمات المنصة جميع عملاء الهيئة بمختلف فئاتهم من أفراد وقطاع أعمال، إلى جانب الاستفادة من البيانات التي تقدمها المنصة في البحوث والتقارير والإحصائيات ودعم الأعمال الجديدة، بما يُسهم في رفع مستوى المعرفة والخبرات.

وتُركز هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودها في مجال البيانات على مبادراتها المرتبطة بالتحليلات المتقدمة، وذكاء الأعمال ودعم القرار عبر منتجات وخدمات البيانات التي تتماشى مع سياسات حوكمة البيانات والتكامل في جميع مجالات عمل الهيئة المختلفة، وذلك بهدف رفع مستوى الدراية في مجال البيانات.



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Source akhbaar24

