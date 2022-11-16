اجتماعي/ “إشراق” تقيم لقاء المسح الوطني لاضطراب فرط الحركة

︎ .





الرياض 22 ربيع الاخر 1444 الموافق 16 نوفمبر 2022 واس

تقيم الجمعية

ويستعرض اللقاء مشروع المسح الوطني وبرامج الجمعية وهي مبادرة أطلقتها “إشراق” كأول دراسة مسحية إحصائية تشمل كافة مناطق المملكة بمنهجية علمية دقيقة تقيس نسبة شيوع الاضطراب، وذلك بهدف التعرف على نسبة شيوع الاضطراب بين الأطفال والمراهقين والراشدين و التعرف على الخدمات المقدمة لأصحاب المصلحة في مجال الاضطراب وما يمكن تقديمه لهم أيضاً وتحليل أنظمة ولوائح اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في المملكةمساهمين بذلك في تحقيق مستهدفات البعد الصحي في برنامج التحول الصحي برؤية 2030 من تسهيل اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺎت وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.

يذكر أن “إشراق” تعدّ جمعية أهلية غير ربحية وتهدف لتقديم الدعم المتخصص والشامل لذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والعمل على ضمان حقوقهم، والتوعية والتعريف باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وتقديم برامج التدريب والتعليم المستمر للأهالي والتربويين والممارسين الصحيين الخاصة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.

//انتهى//

16:48ت م

0158 الرياض 22 ربيع الاخر 1444 الموافق 16 نوفمبر 2022 واستقيم الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه “إشراق” بعد غدٍ الجمعة لقاء (المسح الوطني لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في ظل رؤية 2030 ) بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز وأعضاء هيئة الإحصاء السعودية ومجموعة من الأطباء والمختصين والمهتمين وذلك في مقر مؤسسة الملك خالد .ويستعرض اللقاء مشروع المسح الوطني وبرامج الجمعية وهي مبادرة أطلقتها “إشراق” كأول دراسة مسحية إحصائية تشمل كافة مناطق المملكة بمنهجية علمية دقيقة تقيس نسبة شيوع الاضطراب، وذلك بهدف التعرف على نسبة شيوع الاضطراب بين الأطفال والمراهقين والراشدين و التعرف على الخدمات المقدمة لأصحاب المصلحة في مجال الاضطراب وما يمكن تقديمه لهم أيضاً وتحليل أنظمة ولوائح اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في المملكةمساهمين بذلك في تحقيق مستهدفات البعد الصحي في برنامج التحول الصحي برؤية 2030 من تسهيل اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺎت وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.يذكر أن “إشراق” تعدّ جمعية أهلية غير ربحية وتهدف لتقديم الدعم المتخصص والشامل لذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والعمل على ضمان حقوقهم، والتوعية والتعريف باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وتقديم برامج التدريب والتعليم المستمر للأهالي والتربويين والممارسين الصحيين الخاصة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.//انتهى//16:48ت م0158

www.spa.gov.sa/2401735 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي/ “إشراق” تقيم لقاء المسح الوطني لاضطراب فرط الحركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.