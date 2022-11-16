أمير الباحة يرأس اجتماع مناقشة مشاريع وزارة البيئة والمياة والزراعة بالمنطقة

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المناطق_واس

رأَسَ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، اجتماع مناقشة مشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والخطط المستقبلية لها ، بحضور مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني, وعدد من منسوبي الفرع.

واطلع خلال الاجتماع على خدمات الفرع بالمنطقة والفروع التابعة له بالمحافظات، وكذلك المشاريع القائمة التي ستنفذ وفق نُظم متابعة ومراقبة غرفة العمليات لمتابعة مشاريع المنطقة بالإمارة، كما تطرق الاجتماع إلى الأعمال المنفذة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في خدمات الفروع، مع مناقشة المشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها والإجراءات المتخذة على المشاريع المتأخرة واستعراض الحلول السريعة للاستفادة من هذه المشاريع وضمان دخولها حيز التنفيذ للاستفادة منها بما يخدم أهالي ومقيمي المنطقة.

وأكد سمو أمير الباحة ضرورة استثمار وتنمية المواقع الزراعية بالمنطقة ودعم الخطط والبرامج التي تهدف الى تطوير هذه المواقع، مع الاستمرار في وضع خطة زمنية لكل مشروع والإسراع في إعادة ترسية المشاريع المسحوبة.

وأكد خلال الاجتماع على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تهدف إلى مناقشة المشاريع وقياس الجهود في ظل الدعم اللا محدود من القيادة الحكيمة التي لم تألُ جهداً في تسخير كافة الإمكانات لتقديم افضل الخدمات.

بعد ذلك اطلع سمو أمير المنطقة على جدول أعمال الاجتماع، حيث نوقشت المشاريع مع استعراض المشاريع المستقبلية لفرع الوزارة.

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Source almnatiq

