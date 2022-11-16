نائب أمير منطقة الرياض يستقبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ومسؤولي الرئاسة.

وتسلّم سموّه نسخةً من الإصدارات العلمية للمؤتمر الثاني “لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة في تعزيزه” الذي نظمته الرئاسة مؤخراً.

وأعرب سموّه عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أعمالهم.

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Source almnatiq

