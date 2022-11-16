سدايا: أكثر من 7 ملايين عملية تحميل لتطبيق نفاذ

كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" أن تطبيق "نفاذ" التابع لها تجاوز أكثر من 7 مليون عملية تحميل للتطبيق، وأكثر من 6 مليون عملية تفعيل، وأكثر من 78مليون عملية قبولٍ للطلبات، مشيرةً إلى أنه يتوقع أن يرتبط مع أكثر من 500 منصة وتطبيق بحلول عام 2024م.

وقال رئيس الهيئة عبدالله الغامدي: "يأتي تطبيق "نفاذ" ثمرة دعم القيادة الحكيمة لمختلف المبادرات التقنية، بمتابعة وإشراف مُستمرين من لدن ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان ودعمه غير المحدود لمبادرات الهيئة؛ مما أسهم في إنجازها وتمكين التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأوضح أن التطبيق يأتي في إطار دعم جهود مختلف الجهات نحو التحول الرقمي، وتسريع الوصول إلى خدماتها، وإتمام التعاملات الرقمية بكل يُسر وسهولة من خلال إتاحة خيارات متعددة للجهات المرتبطة بمنصة النفاذ الوطني للتحقق من هويات المستخدمين من خلال استخدام التطبيق أو من خلال القنوات المتاحة حالياً، إضافة إلى إسهامه في رفع تنافسية المملكة عالمياً، وضمن جهود الهيئة لتعزيز ريادة المملكة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، وتنظيم قطاع البيانات، وتمكين الابتكار والإبداع.

ويأتي تطبيق "نفاذ" داعمًا لمنظومة التحول الرقمي ومستكملًا لسلسلة نجاحات منتجات إدارة الوصول للهوية الرقمية الوطنية عبر منصة النفاذ الوطني، وامتداداً لجهود وزارة الداخلية بإتاحة مايزيد عن 26 مليون هوية رقمية للأفراد على منصة النفاذ الوطني، وذلك بتسخيره للبيانات والموارد التقنية والبُنى التحتية في تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة.

وبيّنت "سدايا" أن تطبيق "نفاذ" الذي يُعد أحد منتجات منصة النفاذ الوطني لإدارة الوصول للهوية الرقمية الوطنية، تم تطويره بدعم من وزارة الداخلية ليُمكّن تجربة سلسة وميسّرة تتيح للمستخدمين خياراً إضافياً باستخدامه إضافة للخيارات الأخرى المتاحة للتحقق من هوياتهم للاستفادة من مختلف الخدمات الرقمية المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بمنصة النفاذ الوطني. وأكدت أن تطبيق نفاذ يأتي في إطار توفير قنوات وخيارات متعددة تقدمها منصة النفاذ الوطني للمستفيدين من الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بالمنصة، وليس خياراً وحيداً للوصول إلى الخدمات الرقمية المقدمة من الجهات، مشيرة إلى أن تفعيل تطبيق استخدام يتطلب تفعيل الهوية الرقمية على منصة أبشر أولاً والتي بدورها ستتيح بيانات الهوية الرقمية على منصة النفاذ للاستفادة من تطبيق نفاذ في الوصول للخدمات التي تقدمها الجهات المرتبطة بمنصة النفاذ الوطني بكل سهولة وأمان وموثوقية.