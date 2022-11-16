نتائج المرشحين للقبول النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية - #عاجل

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (52) بكلية الملك فهد الأمنية. وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج المرشحين للقبول النهائي عبر الدخول للموقع الإلكتروني على منصة "أبشر - توظيف" بوزارة الداخلية. للتفاصيل: (اضغط الرابط هنا) .



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