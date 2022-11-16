شكرا لقرائتكم لقطات لجريان السيول وقوة الرعد بالعيص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو، جريان السيول غرب المربع شمال العيص، نتيجة هطول الأمطار الشديدة على المحافظة التابعة للمدينة المنورة.

سيول ورعد

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، جريان السيول التي نتجت عن الأمطار الهاطلة بالعيص، فيما كانت السماء ملبدة بالغيوم مع سماع صوت الرعد.

جبهة باردة

وتوقع خبير الطقس والتنبؤات الجوية، عبدالله العصيمي، أن يستمر غدًا الخميس تأثير الجبهة الباردة، فيما يمتد حزام رعدي شرق وجنوب حائل مرورًا بشمال القصيم وغرب حفر الباطن.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “صباح الجمعة يصل تأثير الجبهة الباردة حفر الباطن والكويت وشمال المنطقة الشرقية بالتزامن مع فرص الأمطار الرعدية”.

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