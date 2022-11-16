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شكرا لقرائتكم توقعات باستمرار الجبهة الباردة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - توقع خبير الطقس والتنبؤات الجوية، عبدالله العصيمي، أن يستمر غدًا الخميس تأثير الجبهة الباردة، فيما يمتد حزام رعدي شرق وجنوب حائل مرورًا بشمال القصيم وغرب حفر الباطن.
طقس الخميس والجمعة
وقال العصيمي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “غدًا الخميس يستمر تأثير الجبهة الباردة وحزام رعدي بإذن الله يمتد شرق وجنوب حائل مرورًا بشمال القصيم وغرب حفر الباطن “.
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وأضاف “صباح الجمعة يصل تأثير الجبهة الباردة حفر الباطن والكويت وشمال المنطقة الشرقية بالتزامن مع فرص الأمطار الرعدية”.
أمطار رعدية
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق، استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى السبت المقبل.
وأوضح المركز في بيان صادر عنه، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم المناطق يصاحبها التأثيرات التالية تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية.
طقس اليوم
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المناطق (الحدود الشمالية ، الجوف، حائل، الشرقية ) وكذلك على مرتفعات عسير مكة المكرمة وتبوك.