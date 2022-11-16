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وزير النقل: التاكسي يخدم أكثر من 100 مدينة

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الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أن التحول الرقمي ساهم في انتشار خدمة الأجرة “التاكسي” في المملكة.

 

جاء ذلك خلال كلمته بأعمال ملتقى الحكومة الرقمية التي انطلق في نسخته الأولى، اليوم الأربعاء، تحت شعار “نحو أفق رقمي واعد” في إطار مستهدفات رؤية 2030 لمواصلة رحلة التحول الرقمية.

خدمة التاكسي

ووفقًا لما نقلته قناة “الإخبارية”، أوضح الجاسر، أن خدمة الأجرة “التاكسي” كانت متواجدة بالمملكة في ثماني مدن رئيسية فقط، والآن هي موجودة في أكثر من مئة مدينة وبلدة بحكم التقدم الرقمي، والذي جعلها خدمة أكثر كفاءة وتعتمد على الاقتصاد التشاركي.

مسار للتحول الرقمي

وتابع: “خصصنا مسارًا للتحول الرقمي يطور الخدمات ويقدم تجربة مميزة للمستفيد”، موضحًا أن هذا المسار به العديد من المبادرات تستهدف للاستفادة ما تقدمه الحكومة الرقمية والتحول الرقمي من إمكانيات لتطوير الخدمات وكفاءة العمل وتقديم تجربة مميزة للمستفيد النهائي وأيضًا الشركات التي تتعامل مع الوزارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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