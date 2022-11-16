شكرا لقرائتكم السديس : ولاة الأمر حريصون على دعم المراكز الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ثمن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – بتكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

أكد أن اعلان سمو ولي العهد عن تكفل المملكة بمشروع ترميم مركز جاكرتا الإسلامي، يأتي امتدادًا لاهتمام ودعم المملكة وولاة أمرها بدعم الدول الإسلامية وتلمس احتياجات شعوبها إلى جانب اهتمام وتقدير قيادة المملكة -يحفظها الله- بجمهورية إندونيسيا حكومة وشعبًا.

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مكانة عالية للمساجد

وتابع قائلًا: ” بفضل من الله ومنذ تأسست المملكة، اعتنى ولاة أمرها ببناء المساجد وعمارتها، لما للمساجد في الإسلام من منزلة خاصة ومكانة عالية، مؤكدًا أن إندونيسيا في مقدمة البلدان التي حظيت بدعم المملكة في هذا المجال، لكونها أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان.

ترسيخ الاعتدال

وأوضح الرئيس أن المملكة وولاة أمرها حريصون على دعم المراكز والمبادرات والمشروعات الإسلامية، التي ترسخ مفهوم الوسطية والاعتدال، ومن هذا المنطلق فقد تكفلت بترميم مركز جاكرتا الإسلامي، بعد تعرض مرافقه للانهيار جراء الحريق الذي وقع فيه مؤخرًا.

وأكد قيادة المملكة دائمًا بخدمتها للإسلام والمسلمين في جميع بقاع العالم، حيث كرست إمكانياتها وموقعها الإقليمي والدولي لخدمة الإسلام والمسلمين وتقديم المساعدات لهم في مختلف بقاع الأرض.

ودعا الرئيس أن يحفظ ولاة أمر هذه البلاد وأن يجازي سمو ولي العهد خير الجزاء نظير أعماله الإنسانية وخدمته للإسلام والمسلمين وأن يجعل أعماله في ميزان حسناته.