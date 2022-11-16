شكرا لقرائتكم 15 مهنة تتطلب الترخيص الحرفي في صيانة السيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن المهن التي تتطلب الترخيص الحرفي في مجال صيانة السيارات بدءاً من 1 يونيو 2023م.

الترخيص الحرفي

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن هناك 15 مهنةً تتطلب الترخيص لممارسة الأنشطة المتعلقة بصيانة السيارات، وتشمل: (فني الرديترات، ومركب زجاج المركبات، وميكانيكي السيارات، وفني خراطة المحركات، وفني فحص السيارات، وفني صيانة المركبات الخفيفة، وكهربائي السيارات، وميكانيكي الفرامل، وحداد ترميم هياكل المركبات، ومنجد المركبات، وسمكري أجسام المركبات، وميكانيكي مكيف المركبات، وعامل العزل الحراري، ودهان مركبات، ومشحم ومزيت السيارات).

وجاء ذلك في إطار حرص الوزارة على التوعية بأهمية إصدار شهادة الترخيص الحرفي للعاملين في عدد من الأنشطة التجارية التي تشرف عليها ابتداءً من 1 يونيو 2023، حيث أصبح الترخيص أحد المتطلبات لممارسة المهن الحرفية وإصدار وتجديد الرخص التجارية للمنشآت، وذلك لتفعيل وتمكين القطاع الخاص وتسهيل أعمال المستثمرين ودعمهم، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

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طلب إبراز الرخصة

وحثت الوزارة المستفيدين بأهمية التعامل مع العامل الحرفي المرخص والمؤمن من خلال طلب إبراز الرخصة، وذلك لضمان جودة الخدمة المقدمة والتعويض عن الاضرار عند وقوع الحوادث، مشيرة إلى أن الترخيص الحرفي يحقق الميزة التنافسية للمنشآت أمام العملاء، ويمكن الحصول عليه بخطوات بسيطة وميسّرة من خلال الرابط .