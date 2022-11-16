شكرا لقرائتكم الحرس الوطني يتفاعل مع اليوم العالمي للسكري بحملة فحوصات لمنسوبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تفاعلت وزارة الحرس الوطني ممثلة بالشؤون الصحية مع اليوم العالمي للسكري، من خلال حملة تثقيفية للوقاية من مرض السكري ومضاعفاته اعتباراً من يوم الاثنين وحتى غدٍ الخميس، ببهو مسرح الوزارة، وتضمن إجراء الفحوصات لمنسوبيها بمشاركة الطواقم الطبية.

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خدمات صحية

وقدمت الشؤون الصحية بالوزارة عدداً من الخدمات الصحية بهدف التعريف بمرض السكري، وأنواعه، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، وتقديم الإرشادات التوعوية الصحية العامة، إضافة إلى قياس العلامات الصحية الحيوية للموظفين، مع تقديم النصائح العامة ومنها ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.

واشتملت الحملة على أركان تثقيفية خاصة بمشاركة عدد من الأخصائيين والأطباء بالقدم السكري وأمراض القلب والشرايين والسكتة الدماغية واعتلال شبكة العين والفشل الكلوي وأمراض اللثة، إضافة إلى أحدث التطورات في مجال الوقاية والعلاج لمرضى السكري.