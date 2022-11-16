شكرا لقرائتكم كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت كلية الملك فهد الأمنية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين رقم (52)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

العمل بالقطاعات الأمنية

وأوضحت أن نتائج القبول تشمل حملة الشهادة الجامعية -بكالوريوس- من خريجي العام الدراسي (1441-1442هـ) والعام الدراسي (1442-1443هـ) للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (52) للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.