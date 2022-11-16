شكرا لقرائتكم رحلة للقمر أولى ثمار اتفاق المملكة وناسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، أن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أطلقت أولى رحلاتها لاستكشاف القمر ضمن اتفاقية أرتميس الموقعة مع المملكة.

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تنفيذ الاتفاق

وأكدت الهيئة، عبر تويتر اليوم الأربعاء، مشاركتها في تنفيذ اتفاقية أرتميس على ثلاث مراحل؛ تبدأ بإرسال مهمات فضائية تجريبية للقمر لتمهد للبشرية رحلات مليئة بالاستكشافات والأبحاث.

وأطلقت وكالة ناسا للفضاء، صاروخًا نحو القمر، اليوم الأربعاء، من كيب كانافيرال في فلوريدا، لإرسال كبسولة أوريون في رحلة تجريبية بدون طاقم لمدة 25 يومًا حول القمر.

بنود الاتفاق

وأعلنت المملكة، في يوليو الماضي، توقيع اتفاقية أرتميس مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، للانضمام للتحالف الدولي في مجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، التي تتضمن أيضًا الانضمام إلى التحالف العالمي لعودة الإنسان مجددًا إلى القمر.

وتنسجم هذه الاتفاقية مع الأولويات الوطنية للابتكار التي أعلنت عنها المملكة نهاية شهر يونيو، التي تتضمن اقتصاديات المستقبل، حيث يمثل الفضاء الفرصة التريليونة القادمة للعالم بحلول 2040، وبإمكانه دعم النمو في قطاعات متعددة، إضافة إلى توفير الآلاف من الوظائف. وتم التوقيع على هذه الاتفاقية على هامش الزيارة الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة.