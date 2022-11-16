شكرا لقرائتكم الشرقية تستضيف المعسكر العلمي لأيتام المملكة “مسبار 6 “ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ينطلق المعسكر العلمي لأيتام المملكة “مسبار 6 ” وتستضيفه وتنظمه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، ويقام في رحاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لمدة (8) أيام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر المقبل، بمشاركة ١٢٠ طالباً وطالبة من المتميزين في الصف الثالث الثانوي من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة، ويحصل الطلاب المشاركون على مجموعة من المعارف والمهارات مسارات علمية نوعية ويتيح المعسكر الإثراء المعرفي للطلاب مجالات حديثة في العلوم والتكنولوجيا وتوجيههم نحو التخصصات الجامعية الواعدة التي سوف تساهم في بناء الوطن وتحقيق رؤية 2030 وتحسين حياتهم وحياة أسرهم.

مسارات علمية للطلاب المشاركين

وأوضح مدير عام الجمعية عبد الله الخالدي أن المعسكر يتيح مسارات علمية للطلاب المشاركين تتضمن الروبوت والابتكار والفضاء والطيران والتكنولوجيا المالية ، وأما المسارات العلمية للطالبات تتضمن الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني وتصميم وتطوير الألعاب والتكنولوجيا المالية.

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الشروط المطلوبة للمشاركة

وحول معايير القبول للمشاركين والمشاركات بين الخالدي أن هذه الشروط تتضمن أن يكون الطالب أو الطالبة من المستفيدين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو جمعيات ومؤسسات رعاية الأيتام بالمملكة وأن يكون منتظماً هذا العام بالصف الثالث الثانوي بالمسار العلمي وألا يتجاوز عمره 19 عاماً، وأن يكون من المتفوقين دراسياً بالصف الثاني الثانوي ولا يقل معدله التراكمي عن 90 % وأن يكون حاصلاً على درجة 80 % في اختبار القدرات العامة أو القائم على ابتكار أو مشروع يخدم المسارات العلمية.

كما قدم الخالدي شكره لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الشريك الاستراتيجي على دعمها للمعسكر وتقديم المحتوى العلمي للطلاب والطالبات المشاركين كما قدم شكره لجميع الداعمين والرعاة على مساهمتهم في إنجاح المخيم والاستثمار في شباب وشابات الوطن ودعمهم وتمكينهم.