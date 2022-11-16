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لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا

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الرياض - محمد الوسيري - غادر صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جمهورية إندونيسيا بعد رئاسة وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

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وكان في وداع سمو ولي العهد، في مطار نغوراه راي الدولي في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، معالي الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية في جمهورية إندونيسيا السيد لاهوت بنسار، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي، وعدد من المسؤولين.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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