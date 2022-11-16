شكرا لقرائتكم خبر عن صراع سعودي على نجم برشلونة في الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك ناديين سعوديين يرغبان في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بوسكيتس على قائمة اهتمامات ناديين سعوديين

ومن المقرر أن ينتهي عقد الإسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب وقائد البلوجرانا، بنهاية الموسم الجاري ولا يرغب في تجديد عقده والاكتفاء بما قدمه داخل كامب نو، من أجل خوض تجربة جديدة.

وأكدت صحيفة "سبورت الإسبانية"، أن بوسكيتس على رأس اهتمامات ناديين سعوديين، وينتظران موقفه تمهيدًا للتقدم بعرض من أجل ضمه مجانا في الصيف المقبل.

وتابعت: "بوسكيتس في حال رحيله عن برشلونة، يفضل الانتقال للعب في أمريكا قبل الاعتزال، ويملك عروض من هناك بالفعل".

بوسكيتس ينتظر مشاركته مع منتخب إسبانيا في المونديال

واختتمت: "قائد برشلونة لم يقرر مستقبله حتى الآن، وسط أنباء تفيد باحتمال بقائه في برشلونة لموسم آخر، ولكن اللاعب يركز حاليًا في المونديال".

ويستعد بوسكيتس مع منتخب إسبانيا لخوض كأس العالم في قطر، التي ستنطلق الأحد المقبل، حيث يستهل الماتادور مشواره في مونديال قطر، بمواجهة كوستاريكا، يوم 23 من الشهر الجاري.

ثم يلعب المنتخب الإسباني ضد ألمانيا يوم 27 نوفمبر، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة المنتخب الياباني يوم 1 ديسمبر المقبل.