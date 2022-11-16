شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يعلن عن مفاجأة قوية في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن استعداده لتقديم مفاجأة أثناء مشاركته في كأس العالم.

وتنطلق بطولة كأس العالم، في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، حيث يلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من السعودية والمكسيك وبولندا.

عرض قمصان ميسي وزملائه في مزاد

ومن المقرر أن تعرض بعض القمصان التي سيرتديها ميسي وزملاؤه بمنتخب الأرجنتين خلال مونديال قطر 2022، في مزاد عبر تطبيق للهاتف المحمول، بعد توقيع اتفاقية بين إحدى الشركات مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وقال ميسي، في بيان نشره على حاسبه بشبكة "انستجرام"، اليوم الثلاثاء: "خلال كأس العالم، يمكنك تقديم عرض للاحتفاظ بالقمصان التي سأرتديها أنا وزملائي في الفريق خلال الشوط الأول من كل مباراة، احصل عليها حصريًا على تطبيق AC Momento وMomento Market".

القمصان المتاحة في مزاد AC Momento وMomento Market

وتكون قمصان ميسي وأنخيل دي ماريا وباولو ديبالا، من بين آخرين، متاحة على موقع المزاد "منذ لحظة انطلاق" كل مباراة، حيث يحصل الفائزون في المزادات على شهادة رقمية تثبت أن هذا هو القميص الذي ارتداه اللاعب أثناء المباراة.

ووصف المؤسس والمدير التنفيذي لـ AC Momento، جون برينان، الأرجنتين بأنها "واحدة من أفضل الفرق في العالم"، مؤكدًا أنها بلا شك هي "أحد المنتخبات المرشحة للقب في مونديال قطر".