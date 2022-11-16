شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الكشف تشكيل السعودية وكرواتيا في ودية قبل المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، عن تشكيل منتخب السعودية لمواجهة نظيره كرواتيا في المباراة الدولية الودية، المقررة عصر اليوم على ملعب فيصل بن فهد بالرياض، في ختام استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

ويستعد المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويلعب المنتخب السعودي ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك، فيما يلعب المنتخب الكرواتي ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم بجواره كل من المغرب وكندا وبلجيكا.

تشكيل منتخب السعودية



وضم تشكيل منتخب السعودية:

حراسة المرمى: محمد العويس.

المدافعون: سعود عبدالحميد، عبد الإله العمري، علي آل بليهي، ياسر الشهراني.

الوسط: عبدالإله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج.

الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح الشهري.

تشكيل منتخب كرواتيا



في المقابل أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا عن تشكيل فريقه الذي ضم:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

المدافعون: ستانيستش، لوفرين، ايريتش، بيرسيتش.

الوسط: سيستش، بروزوفيتش، لوفرو ماير.

الهجوم: باسليتش، بيتكوفيتش، فالسيتش.