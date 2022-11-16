شكرا لقرائتكم خبر عن قرار صارم من رامون دياز في الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اتخذ قرار صارم تجاه لاعبي الفريق بالفترة الحالية.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن رامون دياز، فرض على لاعبيه مبيت ليلة وراء ليلة في معسكر الفريق، من أجل ترتيب نوم اللاعبين.

دياز يرتب نظام لاعبي الهلال

وأضافت: "رامون دياز يرغب في ترتيب النوم والأكل والتمارين الصباحية والمسائية للاعبين في معسكر مفتوح بعيد عن الملل".

وكان فريق الهلال، عاد لخوض تدريباته الجماعية، مطلع الأسبوع الماضي بعدما حصل لاعبو الفريق على راحة لمدة 27 يومًا، بسبب توقف دوري روشن السعودي.



من ناحية غ، تأكد إقامة مباراة الهلال ونيوكاسل الإنجليزي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز المقرر لها في الشهر المقبل.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن ملعب الملك فهد الدولي كان الخيار الأول، ولكن نظرًا لبدء أعمال الصيانة والزراعة الشتوية، التي تستمر مدة شهرين، تم اختيار ملعب الملز.

موعد مباراة الهلال ضد نيوكاسل يونايتد

ومن المنتظر أن يلعب الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، ضد نيوكاسل يونايتد يوم 8 ديسمبر المقبل ضمن موسم الدرعية.

ويتوقف دوري روشن السعودي في الوقت الحالي، بسبب استعدادات المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، لنهائيات كأس العالم المقبلة.

ويشارك المنتخب السعودي في كأس العالم المقبلة، للمرة السادسة في تاريخه، حيث يلعب في المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك، بالبطولة التي ستقام في قطر بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.