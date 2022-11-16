شكرا لقرائتكم خبر عن دوري روشن يسجل رقم غير مسبوق قبل كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق دوري روشن السعودي، إنجازًا ورقمًا تاريخيًا غير مسبوق، بجانب الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى، في نهائيات كأس العالم.

دوري روشن يتواجد ضمن أكثر دوريات مشاركة في المونديال

وأفادت تقارير صحفية، أن دوري روشن السعودي للمحترفين، سجل غير مسبوق بتواجده ضمن أكثر 10 دوريات يمثلها لاعبون في كأس العالم التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وجاء دوري روشن للمحترفين في المركز السادس في القائمة وبعد الدوريات الخمسة الكبرى الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الإيطالي والفرنسي.

ويتواجد في المونديال 35 لاعبًا قادمين من دوري روشن للمحترفين بينهم 26 لاعبًا سعوديًا و9 لاعبين محترفين وهم كل من فينيسنت أبوبكر مهاجم النصر في منتخب الكاميرون، ديفيز ايباسي لاعب أبها في منتخب الكاميرون، كولينز فاي لاعب الطائي في منتخب الكاميرون، وسيونج كيم لاعب الشباب في منتخب كوريا الجنوبية، ونعيم السليتي لاعب الاتفاق في منتخب تونس، وغريجور كريشوفياك لاعب الشباب في منتخب بولندا، أوسكار دوراتي لاعب الوحدة، عبدالرزاق حمدالله لاعب اتحاد جدة في منتخب المغرب، ومنير المحمدي لاعب الوحدة في منتخب المغرب.دروس

ويشارك 832 لاعبًا في غمار منافسات كأس العالم "قطر 2022 والذي ينطلق الأحد المقبل ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، حيث يأتي الدوري الإنجليزي كأكبر الدوريات حول العالم الممثلة في المونديال وذلك بـ133 لاعبًا بينهم 25 من المنتخب الإنجليزي.

قائمة أكثر الدول المشاركة بلاعبين في المونديال

وجاءت أكثر الدول المشاركة بلاعبين في المونديال كالآتي:

الدوري الإنجليزي: 133 لاعبًا.

الدوري الإسباني: 86 لاعبًا.

الدوري الألماني: 79 لاعبًا.

الدوري الإيطالي: 67 لاعبًا.

الدوري الفرنسي: 59 لاعبًا.

الدوري السعودي: 35 لاعبًا.

الدوري القطري: 33 لاعبًا.

الدوري الأمريكي: 26 لاعبًا.

دوري البطولة الإنجليزية "تشامبيون شيب" 25 لاعبًا.

الدوري المكسيكي 23 لاعبًا.