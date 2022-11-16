مشاهد تظهر تحركات الإرهابية أحلام البشير قبل وبعد تنفيذ تفجير إسطنبول

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نشرت السلطات التركية، اليوم (الأربعاء)، مشاهد تظهر لحظة قدوم الإرهابية السورية أحلام البشير، إلى شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم، وسط إسطنبول، وتركها القنبلة في مكان التفجير الذي أسفر عن مقتـل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.

وتظهر المشاهد، دخول البشير شارع الاستقلال من جهة ميدان تقسيم عند الساعة 15:17، وواصلت المشي في الشارع وعلى ظهرها حقيبة، وبيدها “كيس”، محاولة إخفاء وجهها بحجاب الرأس، لتصل إلى موقع التفجير الساعة 15:30، وتجلس أمام أحد المتاجر.

وجلست الإرهابية، بحسب تسجيل كاميرات المراقبة لنحو 41 دقيقة، لتترك بعدها حقيبتها على المقعد، في الساعة 16:11، وتتوجه نحو ميدان تقسيم مرة أخرى.

وتظهر المشاهد أيضا بدء الإرهابية بالركض اعتباراً من الساعة 16.14، قبل أن تظهر بعد 3 دقائق في مشاهد أخرى وهي تمر من أمام فندق بميدان تقسيم.

وكانت السلطات التركية، أعلنت (الإثنين)، إلقاء القبض على المتهمة بتفجير إسطنبول، كاشفة عن جنسيتها وأنها تلقت تدريبًا على يد مسلحين أكراد.

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Source akhbaar24

