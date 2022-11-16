اجتماعي / تجمع حائل الصحي يشارك في رالي حائل بخدمات صحية شاملة

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حائل 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واس

شارك تجمع حائل الصحي ضمن الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي 2022 بعيادات طبية متنقلة وسيارات إسعاف, وذلك بمنتزه المغواة الترفيهي.

ويحتوي المخيم على العديد من مسارات النموذج للرعاية الصحية الجديد منها: مسار الأمراض المزمنة والولادة الآمنة والرعاية العاجلة والتلطيفية ومكافحة التدخين والرعاية المخططة وكذلك العيادات التطوعية للتأهيل والرعاية المديدة والعلاج الطبيعي وعيادات طب الأسنان للصغار والكبا , بالإضافة إلى أركان مجمع إرادة للصحة النفسية والرعاية الصيدلية وركن للتمريض وتعزيز مهنة التمريض لدى الزوار والطب المنزلي وإدارة عمليات المراكز الصحية.

كما تقام على مسرح المخيم دورات تدريبية في الإسعافات الأولية والمحاضرات العلمية، فيما يحوي المخيم على ركن ترفيهي للأطفال وتقديم الهدايا والألعاب والجوائز للزوار يومياً.

وتشارك العيادات الطبية المتنقلة بتقديم خدمات طبية متكاملة لزوار المخيم من خلال عيادتي الكشف عن أمراض القلب وعيادة فحص كثافة العظام “هشاشة العظام” ومختبر لإجراء التحاليل الطبية وعيادة لتطعيمات الأطفال ولقاح

// انتهـى /

13:50ت م

0090 حائل 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واسشارك تجمع حائل الصحي ضمن الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي 2022 بعيادات طبية متنقلة وسيارات إسعاف, وذلك بمنتزه المغواة الترفيهي.ويحتوي المخيم على العديد من مسارات النموذج للرعاية الصحية الجديد منها: مسار الأمراض المزمنة والولادة الآمنة والرعاية العاجلة والتلطيفية ومكافحة التدخين والرعاية المخططة وكذلك العيادات التطوعية للتأهيل والرعاية المديدة والعلاج الطبيعي وعيادات طب الأسنان للصغار والكبا , بالإضافة إلى أركان مجمع إرادة للصحة النفسية والرعاية الصيدلية وركن للتمريض وتعزيز مهنة التمريض لدى الزوار والطب المنزلي وإدارة عمليات المراكز الصحية.كما تقام على مسرح المخيم دورات تدريبية في الإسعافات الأولية والمحاضرات العلمية، فيما يحوي المخيم على ركن ترفيهي للأطفال وتقديم الهدايا والألعاب والجوائز للزوار يومياً.وتشارك العيادات الطبية المتنقلة بتقديم خدمات طبية متكاملة لزوار المخيم من خلال عيادتي الكشف عن أمراض القلب وعيادة فحص كثافة العظام “هشاشة العظام” ومختبر لإجراء التحاليل الطبية وعيادة لتطعيمات الأطفال ولقاح كورونا كوفيد 19 واللقاح المانع للحزام الناري.// انتهـى /13:50ت م0090

www.spa.gov.sa/2401636

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