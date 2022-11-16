أمير نجران يستقبل مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة

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المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة سابقاً سعيد بن أحمد آل جبار يرافقه الدكتور محمد بن أحمد الزهراني بمناسبة تكليفه مديراً للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران.
وثمّن سموه الجهود والخدمات التي قدمها ال جبار طيلة خدمته في مجال التدريب التقني والمهني، فيما بارك سموه للدكتور الزهراني هذا التكليف معرباً عن أمنياته لهما بالتوفيق.
بدوره عبّر آل جبار عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما لقيه من دعم خلال فترة عمله بالمنطقة، فيما وعد الزهراني بتقديم قصارى الجهود لتنفيذ توجيهات سموه الرامية إلى تحقيق التميّز، وخدمة المنطقة بكل أمانة وإخلاص.
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Source almnatiq
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