15 مهنة في مجال صيانة السيارات تتطلب الترخيص الحرفي بدءاً من يونيو 2023

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن المهن التي تتطلب ترخيصاً حرفياً في مجال صيانة السيارات بدءاً من 1 يونيو 2023م.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن 15 مهنةً في مجال صيانة السيارات تتطلب الترخيص، وهي تشمل: فني الرديترات، ومركب زجاج المركبات، وميكانيكي السيارات، وفني خراطة المحركات، وفني فحص السيارات، وفني صيانة المركبات الخفيفة، وكهربائي السيارات، وميكانيكي الفرامل، وحداد ترميم هياكل المركبات، ومنجد المركبات، وسمكري أجسام المركبات، وميكانيكي مكيف المركبات، وعامل العزل الحراري، ودهان مركبات، ومشحم ومزيت السيارات.

وأكدت الوزارة أهمية إصدار شهادة الترخيص الحرفي للعاملين في عدد من الأنشطة التجارية التي تشرف عليها ابتداءً من 1 يونيو 2023، حيث أصبح الترخيص أحد المتطلبات لممارسة المهن الحرفية وإصدار وتجديد الرخص التجارية للمنشآت.

وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف تفعيل وتمكين القطاع الخاص وتسهيل أعمال المستثمرين ودعمهم، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وحثت المستفيدين بأهمية التعامل مع العامل الحرفي المرخص والمؤمن من خلال طلب إبراز الرخصة، وذلك لضمان جودة الخدمة المقدمة والتعويض عن الاضرار عند وقوع الحوادث، مشيرة إلى أن الترخيص الحرفي يحقق الميزة التنافسية للمنشآت أمام العملاء، ويمكن الحصول عليه بخطوات بسيطة وميسّرة من خلال الرابط :https://balady.gov.sa//Services?id=327.



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Source akhbaar24

