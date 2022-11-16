رينارد يعلن تشكيلة المنتخب السعودي لمواجهة كرواتيا

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أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، تشكيلة الأخضر، لمواجهة نظيره منتخب كرواتيا، في آخر المباريات الودية، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022. وجاءت تشكيلة المنتخب الوطني كالتالي: حراسة المرمى: محمد العويس. خط الدفاع: سعود عبدالحميد – عبدالإله العمري – علي البليهي – ياسر الشهراني. خط الوسط: عبدالإله المالكي – محمد كنو – سلمان الفرج. خط الهجوم: سالم الدوسري – صالح الشهري – فراس البريكان.

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