نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين يفتتح ورشة عمل لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع

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افتتح معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ورشة عمل لمناقشة سبل تعزيز مشاركة المرأة في قطاع التعدين، بمشاركة نخبة من ممثلات جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية وشركاء قطاع التعدين من القطاع الخاص.

وأوضح المديفر في كلمته الافتتاحية أن ورشة العمل ستبحث سبل تعزيز مشاركة المرأة في قطاع التعدين، وتذليل الصعوبات أمامها؛ لتكون شريكًا أساسيًا في النجاح، وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، التي أولت اهتمامها بتمكين المرأة، مبيّنًا أن قطاع التعدين شهد في الآونة الأخيرة زخمًا من الإنجازات والأعمال الهادفة إلى تطويره، وتعزيز فرصه الوظيفية، التي يُعول عليها بأن تكون للمرأة السعودية النصيب الوافر منها.

ولفت المهندس المديفر النظر إلى أن جانب المرونة في العمل من قبل شركاء القطاع يشكل عاملًا مهمًا، من خلال توفير البيئة المناسبة لمشاركة المرأة بفعالية في مختلف مجالات العمل، مثل الخدمات التنفيذية والتقنية وخدمة العملاء والتواصل، والأعمال الإدارية والخدمات المساندة، عادًا الورشة بأنها تمثل فرصة كبيرة للمشاركة في بناء مستقبل توظيف المرأة بقطاع التعدين.

وأشار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين إلى أن الوزارة نظمت مؤخرًا أول مؤتمر للتعدين الدولي بمدينة الرياض، وكان لتعاون الشركاء الدور الكبير في نجاحـه، حيث شهد المؤتمر إقبالًا لافتًا ومشاركات هادفة تناولت بعضها سبل تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل بقطاع التعدين ولفتت الانتباه إلى زيادة مشاركتها.

وأضاف: إن هذه الورشة تكتسب أهمية خاصة، نظراً لقرب موعد انعقاد النسخة الثانية لمؤتمر التعدين الدولي في مطلع عام 2023م، ونتطلع بأن تخرج ورشة العمل بمقترحات وتوصيات بناءة تخدم تحسين وزيادة مشاركة المرأة في قطاع التعدين، إلى جانب تحقيق تطلعات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) نحو زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتوفير وظائف مميزة لها.

واشتملت ورشة العمل على كلمة للرئيس التنفيذي لشركة معادن ومشاركاتها بالممارسات لتحسين بنية وثقافة العمل لتمكين المرأة، ومناقشة فرص التمكين المباشر وغير المباشر ، إضافة إلى حلقة نقاش حول التحديات التي تواجه الشركات في توظيف المرأة.

يذكر أن معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر أصدر في فبراير الماضي قراراً بتشكيل لجنة تُعنى بدراسة تعزيز مشاركة المرأة في قطاع التعدين، على أن تختص اللجنة بدراسة تعزيز مشاركة المرأة وتعزيز مساهماتها وتفعيل دورها في قطاع التعدين، والبحث واقتراح البرامج اللازمة لتنمية قدراتهن العلمية والعملية، واكسابهن المعارف المتنوعة والمهارات المناسبة لحاجة سوق العمل بقطاع التعدين، ودراسة الخدمات المقدمة للمرأة في سوق العمل بقطاع التعدين، وسبل تطويرها والتي تسهم في تسريع مشاركتها ودمجها في سوق العمل، وتلبية الاحتياجات ذات الصلة بالمرأة، وصياغة خطة عمل مناسبة، لتفعيل دور المرأة في سوق العمل بقطاع التعدين، وآليات تنفيذها.

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Source almnatiq

