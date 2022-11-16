شكرا لقرائتكم ولي العهد يغادر إندونيسيا بعد مشاركته في قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جمهورية إندونيسيا بعد مشاركته في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وفي وقت سابق، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية شكر، لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، إثر مشاركته في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وهنأ ولي العهد الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، على نجاح جمهورية إندونيسيا الشقيقة في استضافة هذه القمة وعلى النتائج الإيجابية التي توصلنا إليها خلال رئاسة فخامتكم لأعمالها، مؤكداً على أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.