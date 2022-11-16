شكرا لقرائتكم إعلان قمة العشرين يؤكد العمل لمواجهة التغير المناخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد إعلان قمة العشرين، التي أنهت أعمالها في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، أن الحرب في أوكرانيا تقوض الاقتصاد العالمي.

تشديد السياسة النقدية

وأوضح البيان أن البنوك المركزية ستواصل تشديد السياسة النقدية بشكل مناسب، مؤكداً مواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجات الحرارة عند مستوى 1.5 درجة مئوية، مؤكداً على أهمية العمل لمواجهة التغير المناخي.

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ورحب إعلان قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

إدانة الحرب في أوكرانيا

وتابع البيان “نأسف بأشد العبارات للعدوان الروسي على أوكرانيا”، مضيفاً أن معظم الدول تدين الحرب في أوكرانيا ولكن هناك وجهات نظر أخرى.

وأكد البيان على دعم القانون الدولي والنظام متعدد الأطراف لتحقيق السلام والاستقرار، موضحاً أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بذلك أمر غير مقبول.