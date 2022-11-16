أجهزة تشكل تهديداً على حياتك.. تخلص منها تيك توك توجه رسالة للمستخدمين بشأن بياناتهم الخاصة

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يميل الكثيرون إلى الاحتفاظ بالإلكترونيات القديمة المهترئة في منازلهم بسبب الارتباط العاطفي بها، دون أن يدركوا بأنها تشكل تهديداً على حياتهم ويجب التخلص منها.
فيما يلي قائمة بالعناصر الإلكترونية التي يجب عليك التخلي منها وإزالتها من المنزل، وفق موقع «غادجيتس ناو» الإلكتروني:
الهواتف القديمة
«الإيرل»
الأفياش المهترئة
محركات الأقراص
مكبرات الصوت القديمة
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