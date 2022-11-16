حدد ضوابط الأهلية والاستحقاق.. “حساب المواطن” يوضح المقصود بـ “حالة الاعتراض منتهية”

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رد برنامج حساب المواطن، عن استفسار بشأن ظهور حالة الاعتراض “منتهية”، محدداً ضوابط الأهلية والاستحقاق للمستفيدين من الدعم.

وأوضح البرنامج، أن حالة الاعتراض “منتهية” تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض، حيث ستتم دراسة حالة الأهلية في حال تمت الموافقة قبل تاريخ 10 نوفمبر الجاري.

ولفت إلى أنه سيتم إبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية، من خلال الحساب الخاص به، وذلك بمطالعتها في تبويب “دراسة الأهلية”، ضمن دورة الأهلية لشهر ديسمبر.



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Source akhbaar24

