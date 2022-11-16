بيع “صندل” ستيف جوبز في مزاد علني بنحو 220 ألف دولار

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أعلنت دار “جولينز أوكشن” الأمريكية للمزادات، بيع زوج بني اللون من الصنادل كان يرتديه الملياردير الأمريكي ستيف جوبز في منزله الذي أطلق منه شركة “أبل” في مزاد علني بمبلغ قياسي.

وأوضحت دار المزادات، وفقاً لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية، أنه تم بيع الصندل الخاص بجوبز بقيمة وصلت إلى نحو 220 ألف دولار، بما في ذلك الرمز غير القابل للاستبدال “NFTS” المرافق له.

وكان جوبز وستيف وزنياك قد تشاركا في إنشاء شركة “أبل” عام 1976، مستغلين منزل والدي جوبز في لوس ألتوس بكاليفورنيا كمقر للشركة، والذي صُنف باعتباره معلماً تاريخياً من قبل سلطات الولاية عام 2013.



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Source akhbaar24

