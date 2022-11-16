ترامب يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

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قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024، وذلك أمام هيئة الانتخابات الفيدرالية.

وفي أول تعليق له بعد التقدم بأوراق ترشحه رسمياً، انتقد ترامب السياسات التي يتبعها الرئيس الحالي جو بايدن، واصفاً إياها بمرحلة من التراجع، مؤكداً أن عام 2024 هو الموعد لتصويت أفضل.

يذكر أن ترامب تولى منصب الرئاسة الأمريكية في الانتخابات التي أجريت عام 2016 بعد تفوقه على هيلاري كلينتون، لكنه فشل في الفوز بولاية ثانية بعد خسارته أمام بايدن عام 2020



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Source akhbaar24

