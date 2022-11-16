تعرف على أهمية معدن “الفوسفور” ومن أين يمكن أن يحصل عليه الجسم

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أهمية معدن الفوسفور، ومن أين يمكن للجسم الحصول عليه، مبينة أنه مهم لصحة العظام والأسنان.
وقالت المدينة إن الفوسفور يساعد في بناء عظام وأسنان قوية، ومصادره الطبيعية هي منتجات الألبان والأسماك والشوفان واللحوم الحمراء، وكذلك الأرز البني.
وحذرت من تناول جرعات عالية منه، كون ذلك قد يؤدي إلى حدوث إسهال في المعدة، وكذلك قد يتسبب في تقليل كمية الكالسيوم في الجسم، وبالتالي تصبح العظام أكثر عرضة للكسر.
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Source akhbaar24
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