القنصل السعودي بـ”إسطنبول” يقوم بزيارة تضامنية لمقر التفـجير الإرهـابي

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بادر القنصل العام في إسطنبول بالإنابة أحمد عقيل، بزيارة شارع الاستقلال بميدان تقسيم في إسطنبول الذي وقع فيه التفـجير الإرهـابي قبل يومين، وذلك تضامناً مع الحكومة والشعب التركي.

ورافق القنصل السعودي خلال زيارته مكان التفجـير، عدد من القناصل العامين العرب المعتمدين بإسطنبول، حيث أعرب عقيل عن بالغ تعازيه لتركيا حكومة وشعباً، ودعواته بالرحمة للضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

يذكر أن حـادث التفجــير، أسفر عن مـقـتل 6 أشخاص، وإصـابة 81 آخرين، فيما أعلنت السلطات المحلية اعتقال الشخص الذي ترك القـنـبلة التي تسببت في الحـادث.

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Source almnatiq

