انفجار في منطقة حي الفاتح في مدينة اسطنبول

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هزت مجددا أصوات الانفجارات المدينة السياحية الكبرى في تركيا “اسطنبول” بـ انفجار حى الفاتح فى اسطنبول، مساء أمس الثلاثاء؛ أسفر عن احتراق عدد من السيارات بالمنطقة،
انفجار حى الفاتح فى اسطنبول
وأفادت وسائل إعلام تركية باحتراق سيارة أثناء سيرها بحي الفاتح وسط اسطنبول، ما أدى إلى انفجار حى الفاتح فى اسطنبول وامتداد الحريق لـ 5 مركبات كانت متوقفة في محيط المكان، حيث سمعت أصوات انفجارات أثناء الحريق ما أدى لحالة خوف وذعر بين المواطنين
ويأتي الحادث بعد يومين على الانفجار الذي هز شارع الاستقلال في تقسيم بإسطنبول، مخلّفاً 6 قتلى وأكثر من 80 جريحاً، الذي وصفه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ”الإرهابي”
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