بعد الدوريات الخمسة الكبرى.. “روشن” الأكثر حضورًا في المونديال

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سجل دوري روشن السعودي للمحترفين، رقمًا تاريخيًا غير مسبوق بتواجده ضمن أكثر 10 دوريات يمثلها لاعبون في كأس العالم “قطر 2022”.

وجاء دوري روشن للمحترفين في المركز السادس في القائمة وبعد الدوريات الخمسة الكبرى “الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الإيطالي والفرنسي”.

ويتواجد في المونديال 35 لاعبًا قادمين من دوري روشن للمحترفين بينهم 26 لاعبًا سعوديًا و9 لاعبين محترفين وهم كل من فينيسنت أبوبكر “الكاميرون – النصر”، ديفيز ايباسي “الكاميرون – أبها”، كولينز فاي “الكاميرون – الطائي”، سيونغ كيم “كوريا الجنوبية – الشباب”، نعيم السليتي “تونس – الاتفاق”، غريغور كريشوفياك “بولندا – الشباب”، أوسكار دوراتي “الوحدة”، عبدالرزاق حمدالله “المغرب- الاتحاد”، منير المحمدي “المغرب – الوحدة”.

ويستعد 832 لاعبًا لخوض غمار منافسات كأس العالم “قطر 2022” والذي ينطلق الأحد المقبل ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويأتي الدوري الإنجليزي كأكبر الدوريات حول العالم الممثلة في المونديال وذلك بـ133 لاعبًا بينهم 25 من المنتخب الإنجليزي.

وإليكم فيما يلي أكثر 10 دوريات ممثلة بلاعبين في المونديال:

الدوري الإنجليزي: 133 لاعبًا.

الدوري الاسباني: 86 لاعبًا.

الدوري الألماني: 79 لاعبًا.

الدوري الإيطالي: 67 لاعبًا.

الدوري الفرنسي: 59 لاعبًا.

الدوري السعودي: 35 لاعبًا.

الدوري القطري: 33 لاعبًا.

الدوري الأمريكي: 26 لاعبًا.

دوري البطولة الإنجليزية “تشامبيون شيب” 25 لاعبًا.

الدوري المكسيكي 23 لاعبًا.





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Source akhbaar24

